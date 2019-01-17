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Оборот "Укрпошти" з AliExpress і Amazon перевищив 1 млрд гривень

Новини » Економіка    17.01.2019 - 12:31
Оборот "Укрпошти" з AliExpress і Amazon перевищив 1 млрд гривень
Фото: Ігор Смілянський (РБК-Україна)

Смілянський розповів про роботу "Укрпошти" з великими торговими майданчиками

Оборот імпорту і експорту "Укрпошти" з торговими майданчиками AliExpress і Amazon перевищив 1 млрд гривень. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Смілянський зазначив, що "Укрпошта" давно співпрацює з AliExpress і Amazon. Також "Укрпошта" бореться за право працювати з приватними поштовими операторами, так як, на думку митниці, вона може працювати тільки з призначеним поштовим оператором.

"З поштою Польщі можемо працювати, а з будь-яким польським експресом - ні. З поштою Китаю можемо, а з AliExpress - не можемо. Тому з AliExpress посилки їдуть через Естонію, Німеччину, Білорусь. І всі наші приватні оператори можуть з ними працювати, а ми - ні", - підкреслив Смілянський.

Що стосується співпраці з Amazon, то "Укрпошта" успішно працює на експорт з Amazon fulfillment. Зокрема, експорт до США за рік збільшили на 50%.

"Наші хендмейдери, малий і середній бізнес експортують до США і успішно продають свої товари. На Etsy, напевно, другий після Amazon майданчик, де продаються непромислові товари, Україна зайняла дев'ять відсотків ринку - це дуже велика частка", - підкреслив він.

"У нас оборот імпорту/експорту більше одного мільярда гривень. У нас близько 70% частка ринку. Це наш пріоритетний напрямок розвитку", - додав Смілянський.

Нагадаємо, раніше Смілянський заявив, що ідею з трьома безмитними посилками на місяць, від якої в підсумку відмовилися нардепи, нереально реалізувати.

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