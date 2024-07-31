Защитники столицы. Как под Киевом учат стрелковому делу и азам такмеда

Наложить турникет, вытащить раненого из эпицентра обстрела, уметь защитить свой дом – во время войны эти навыки стали важны не только для военных.

Курсы военной подготовки для тех, кто никогда не служил и не держал в руках оружие, создали в Киеве по требованию закона "О национальном сопротивлении". В идеале такие курсы должны создаваться в каждом регионе, но сейчас они действуют только в двух областях – Киевской и Закарпатской.

Первые курсы "Оборонці Києва", где гражданских готовили к защите страны, провели в столице еще в январе 2022-го. Многие из тех, кто тогда учился стрелять и оказывать первую медицинскую помощь, взяли в руки оружие и пошли защищать Бровары, Мощун, Макаров. Сейчас все инструкторы курса – участники боевых действий, прошедшие бои на фронте.

РБК-Украина побывало на одном из занятий и рассказывает, как киевляне учатся оказывать первую помощь, стрелять из разных видов оружия и работать в команде.

Видео: Военный курс для гражданских от "Муниципальной охраны" (youtube.com/РБК-Украина)

"Наложите турникет и ждите эвакуации". Какие ранения – наиболее опасные

Людомир, позывной Любас, ушел защищал Киевщину в первые месяцы вторжения России. Записался в Вооруженные Силы добровольцем-медиком, хотел спасать раненых.

"У меня на тот момент была даже не отсрочка – я был совсем снят с учета по медицинским показателям. Плюс мог иметь бронирование как фельдшер скорой. Но в первые дни пошел вместе с ребятами. Как я мог сидеть на месте, если знал, что могу там кого-то спасти? Пошел также, потому что это наша земля. Это и родители, и семья", – говорит Любомир. Со временем он уволился со службы, потому что у его отца случился инсульт, и кому-то нужно было ухаживать за старенькой мамой.

Сейчас на курсах для гражданских Любомир учит оказывать первую медицинскую помощь "в поле". Точнее – в лесу. Студентов ведут к густо засаженной деревьями местности, где отрабатывают сценарий работы в команде. Кого-то назначают ранеными, другие идут их спасать, а третьи – прикрывают вторых во время опасности. От реакции людей часто зависит жизнь тех, кто в это время рядом с ними.

Фото: Военный курс для гражданских можно пройти бесплатно (Екатерина Гончарова/РБК-Украина)

Во время одного из занятий среди лесных зарослей – трое "пострадавших" с разными ранениями: у кого-то разорвана артерия, и нужно реагировать мгновенно. У другого – сравнительно небольшое поражение руки, угрозы жизни нет, и он может несколько минут подождать.

Оказать помощь – только часть дела. Затем раненого нужно вытащить в безопасное место. Это тоже непросто, если по вам ведут огонь: инструктор делает обучающие выстрелы, имитируя враждебные. Но и под ноги нужно успевать смотреть: Любомир ставит между кустами растяжки, практически незаметные даже днем. Один момент – и взрыв.

"Здесь "тяжелый", нужна помощь. Скорее", – говорит девушка в рацию, бинтуя ногу мужчины. К ней подбегают, выясняют обстановку.

"Студенты отрабатывают тампонирование раны, учатся, как вести себя при проблемах с дыханием. Вся теория у нас происходит прямо на практике. Бойцы на фронте чаще всего умирают от критических кровотечений. Самая большая кровопотеря – при повреждении артерий. Это могут быть нижние и верхние конечности. Мы учим различать такие ранения и соответственно реагировать. Здесь важно правильно наложить турникет, это поможет спасти жизнь", – говорит инструктор.

Турникет нужно затянуть сильно. Это больно. Чем дольше его держать, тем сильнее ощущается боль от сдавливания. Здесь важно продержаться и не снимать его, пока вам не окажут помощь, отмечает Любомир.

Фото: Студентов учат различать разные типы ранений, оказывать помощь (Катерина Гончарова/РБК-Украина)

"Правило такое: наложите турникет и ждите эвакуации. Сослуживцы рассказывали о случаях, когда боец получил контузию и ранения, наложил себе турникет, тем самым спас себя. Потерял сознание, его занесли в блиндаж, пришел в себя и говорит: "Ой, больно, снимите турникет". Сам его снял и снова потерял сознание уже от кровопотери. Поэтому и мы на учениях строго запрещаем это делать", – объясняет он.

Весной 2022-го рота Любомира в полном составе вышли из Ирпеня без тяжелого ранения. Сейчас он считает это счастливой судьбой и везением.

"Но реалии войны говорят о том, что так удается не всем. Поэтому такие навыки очень нужны", – говорит инструктор.

Самый популярный курс – по управлению дронами

Курсы дают понимание, как себя вести в опасности. Киев и другие города продолжают обстреливать, и людям нужно знать, как оказать первую помощь. И это реально дает шанс выжить, говорит Дмитрий Андреев, руководитель прессслужбы "Муниципальной охраны".

Есть несколько опций – однодневный базовый курс, 5- и 10-дневный. Последний – наиболее углубленный: в нем медицина, тактическая подготовка, стрельба из разных видов оружия.

"Люди сами определяются, на чем хотят сделать акцент. В одной группе сказали, что им нужна тактико-специальная подготовка. Это бой в лесу, штурм и оборона на открытой местности и в урбанизированной зоне. Учим передвижению в городе. Группы делятся на две части, выполняют задания, затем им выставляют оценки", – рассказывает Дмитрий.

Прошедшие подготовку умеют проводить осмотр пострадавшего и могут понимать, какое у него ранение. Умеют останавливать кровотечения, правильно накладывать турникет.

"Курс постоянно совершенствуется – если на фронте происходят какие-то изменения по подготовке, мы тоже быстро вносим это в программу. Добавили отдельный курс по БПЛА, на него сейчас реально очень много желающих. Ограничений по возрасту у нас нет: есть и студенты, есть и пенсионеры ", – добавляет он.

Фото: На курсы приходят и военные, чтобы держать себя в форме и не терять навыков (Екатерина Гончарова/РБК-Украина)

Денежные средства на курс выделяют из городского бюджета. Центр создала и ведет коммунальная организация "Муниципальная Охрана". Курсы бесплатные. Аналогичны от частных компаний в большинстве дорогие, и стоят достаточно дорого. Сами организаторы говорят, что это одна из причин, почему к ним очереди.

"Иногда бывает большой ажиотаж, места быстро заканчиваются, особенно на дроны. За прошлый год курс у нас прошло более 20 тысяч человек. В этом году – около 7 тысяч", – добавляет Дмитрий.

Киевлянка Марина взяла отпуск, чтобы попасть на полный десятидневный курс. Убеждена, что такие знания сейчас нужны буквально каждому.

"Нет в Украине ни одного человека, которого не задела война. Я хотела пойти на курсы раньше, но каждый раз что-то не складывалось. То работа, то какие-то срочные дела. Но откладывать уже некуда, война длится больше двух лет. Мой друг погиб, родственники знакомых – в плену, каждый день с фронта приходят трагические известия. Считаю, что этих аргументов более чем достаточно", – рассказывает она.

По словам девушки, перед большой войной она уже ходила на короткие базовые курсы, где учили стрелять из огнестрельного оружия. Говорит, что однодневные курсы тогда еще стоили около 4 тысяч гривен, а выстрелов позволяли делать мало – недостаточно, чтобы реально научиться.

"Нужно не просто выстрелить, а уметь разбирать и собирать оружие. Надо чтобы была какая-то внутренняя уверенность, что сможешь это сделать. А за день подготовки это просто нереально. Поэтому взяла максимальное количество дней обучения", – говорит собеседница.

Дают пострелять из "Джавелина". Что умеют выпускники 10-дневного курса

Пока в лесу учатся спасать людей, Владимир "Блайзер" в это время отрабатывает уже со второй группой перемещение подразделения в боевых условиях малыми группами.

Возле заброшенного помещения люди перемещаются тройками: первая тройка приближается к зданию, другая прикрывает с оружием. Это те, кто записался на десятидневный курс. Здесь уже и стрельба, и окопы, и штурм, и уход с позиций.

Фото: Десятидневный курс – наиболее интенсивный (предоставлены РБК-Украина)

"Мы учим, как правильно держать оружие, чтобы случайно не нажать на спусковой крючок и не ранить своего сослуживца, который может это время быть впереди. Важно также, что люди выходят из учебы с пониманием, как двигаться группами. Здесь основное – это согласие: нужно прислушаться, что говорят в рации, и действовать соответственно. Также важно, чтобы каждый проговаривал, жив ли он и на связи ли он, не потеряли ли кого-то. Если молчит, значит что-то случилось", – рассказывает инструктор РБК-Украина.

На второй неделе обучение студенты работают и в интерактивном тире. Учат стрелять и из советского, и из западного оружия. Есть автоматы Калашникова, есть AR-15 – самозарядная винтовка американского производителя. Дают возможность пострелять из NLAW – шведско-британского противотанкового комплекса. Есть и легендарные "Джавелины". На такой курс часто приходят военные на ротации: хотят поддержать форму и отточить навыки.

"На выходе из наших курсов умеют пользоваться оружием. Спокойно собирают его и разбирают, стреляют. С пятого или шестого раза уже не задают вопросов, делают все сами. Иногда в течение одного занятия уже видно, как человек быстро над собой растет", – добавляет военный.

Инструкторы уверяют, что могут научить и тех, кто раньше ни разу не держал оружие в руках. Владимир советует брать 10-дневный курс, потому что в нем и медицина, и оружие и ориентировка на местности.

Фото: Владимир "Блайзер" отвечает за тактическую подготовку студентов (предоставлено РБК-Украина)

"Когда люди приходят на "пятидневку" впервые и ничего не умели раньше, бывает тяжеловато. Но здесь главное не сдаваться и продолжать дальше. Чем дальше, тем легче, и люди сами чувствуют, как умеют больше. Я всегда объясняю: навыки – это хорошо, но навыки должны стать рефлексами. Не должен думать, как перезаряжать оружие. Если делаешь это уже автоматически, значит ты уже точно научился. А далее – включаешь голову, какой навык задействовать в конкретной ситуации", – говорит он.

Недавно курс проходила боевая группа – ребята, которые не раз были на "нуле". Отрабатывали тактику 10 дней и снова уехали на фронт. А из гражданских часто приходят и те, кто уверен, что "им не дано". Но пробуют и видят, что что-то могут.

"Мне не дано" говорят чаще те, кто не очень в себе уверен. Сами себя частенько боятся. Но когда начинает понемногу все получаться, человек это видит и прямо меняется на глазах. Потом говорю: Так вы говорили "это не мое". Отвечают: "Это мое! Смотрите, как хорошо у меня получается", – рассказывает Владимир.

Записаться на бесплатный курс можно по ссылке.