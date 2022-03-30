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Оборонні підприємства Німеччини можуть продати Україні озброєння на 300 млн євро, - ЗМІ

Фото: Україна зможе купити у Німеччини зброю (livejournal com)
Автор: Наталія Юрченко

Україна зможе самостійно купувати озброєння у оборонних підприємств Німеччини. Попередньо обумовлено про озброєння та обладнання на суму 300 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьку газету Süddeutschen Zeitung.

Зазначається, що рішення про постачання зброї в Україну прийматиме спеціальний комітет при Міноборони Німеччини.

Україна зможе придбати у оборонних підприємств Німеччини озброєння та обладнання, яке раніше замовляли. Всього в списку близько 200 найменувань, а саме 2 650 протитанкових гранатометів і мінометів, броньовані машини і автобуси, 18 розвідувальних безпілотників, 3 000 приладів нічного бачення, тисячі бронежилетів. Всього в списку близько 200 найменувань, йдеться в публікації.

Нагадаємо, Міністр оборони ФНР Христина Ламбрехт заявила, що Німеччина не зможе постачати в Україну зброю через Бундесвер (Збройні сили ФНР).

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