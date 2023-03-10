ua ru
Пт, 10 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оборонные сооружения будут возводить быстрее: правительство приняло важное решение

Новина українською →
Пятница 10 марта 2023 14:34
Оборонные сооружения будут возводить быстрее: правительство приняло важное решение Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Кабинет Министров принял решение о безотлагательном строительстве фортификационных сооружений для нужд обороны в отдельных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"На заседании правительства было принято важное протокольное решение о безотлагательном строительстве военных инженерно-технических фортификационных сооружений для нужд обороны в отдельных областях", - написал он.

По словам Шмыгаля, работы будут производиться, в частности, с использованием средств по соответствующей программе Минобороны.

После того, как областные военные администрации определят потребности, на заседания Кабмина должны быть вынесены предложения по увеличению финансирования. Шмыгаль отметил, что это должно обеспечить оперативное возведение фортификационных сооружений для оборонных нужд там, где это необходимо.

Напомним, в рамках подготовки к возможному наступлению из Беларуси украинские бойцы создали несколько мощных оборонительных рубежей вокруг столицы и Киевской области.

К тому же защитники начали строить фортификационные сооружения на границе с непризнанным Приднестровьем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль
NEWS
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации