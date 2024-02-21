Оборонная поддержка и не только. Зеленский анонсировал новые соглашения по безопасности

Украина готовит новые соглашения по безопасности со своими партнерами на ближайшие недели. Речь идет, в частности, и об оборонной поддержке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского .

"Готовим новые соглашения по безопасности с нашими партнерами. Очень предметные", - сказал президент.

По его словам, они касаются оборонной поддержки украинских воинов, а также вполне конкретные финансовые гарантии для страны.

Президент рассказал и о политическом взаимодействии, которое приближает Украину к большим возможностям, к большему взаимодействию с миром, к большей силе.

"Уже в ближайшие недели готовим несколько новых соглашений по безопасности. Благодарен нашим командам, которые их готовят, благодарен партнерам", - добавил президент.

Гарантии безопасности для Украины

На Вильнюсском саммите НАТО страны "Группы семи" подписали декларацию о гарантиях безопасности Украины, к которой впоследствии присоединилось еще несколько десятков стран. Эта декларация предусматривает согласие страны-подписанта на заключение двустороннего договора с Украиной.

В договоре говорится не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Украине в случае повторной агрессии РФ.

Первый такой договор был подписан в январе с Великобританией. А на этой неделе документы были подписаны с Германией и Францией. Кроме того, пресс-секретарь президента Сергей Никифоров анонсировал подписание договоров еще с двумя странами НАТО.