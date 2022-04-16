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Оборонна війна: глава Мін'юсту Німеччини обґрунтував постачання озброєнь в Україну

Фото: міністр юстиції Німеччини Марко Бушман (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

З точки зору міжнародного права поставки важкого озброєння в Україну не приведуть до того, що Німеччина стане учасником війни. Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман нагадав, що Україна веде оборонну війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю бушмана виданню Welt am Sonntag.

"Статут ООН в принципі забороняє війни, за одним винятком - оборонної війни. Саме таку веде Україна ... Тому, якщо вони здійснюють своє законне право на самооборону, підтримка їх шляхом поставок зброї не може призвести до того, що вони (постачальники, - ред.) стануть учасником війни", - сказав міністр і зазначив, що не тільки його особиста думка, а й думка федерального уряду.

Бушман сказав, що Німеччина була однією з перших країн у світі, яка систематично розслідувала і збирала докази військових злочинів в Україні. "Ми закликаємо всіх українських біженців звертатися до будь-якої поліцейської дільниці, якщо вони є жертвами або свідками військових злочинів". Оцінка проводиться Федеральним управлінням кримінальної поліції в рамках розслідування, проведеного генеральним прокурором.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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