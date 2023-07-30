Защитник "Шахтера" получил перелом: он пропустит матчи сборной Украины
Центрбек донецкого "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь пропустит минимум два месяца из-за полученной в стартовом туре Премьер-лиги тяжелой травмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
24-летний защитник сломал ключицу. Сроки восстановления украинца – от восьми недель.
Бондарь получил повреждение в концовке поединка против "Металлиста 1925". После верховой борьбы с нападающим харьковчан Юсовым он неудачно приземлился. Центрбек не смог самостоятельно покинуть поле, поэтому его эвакуировали электромобилем.
Перелом отправил Бондаря в лазарет на важный отрезок сезона. Он точно пропустит два матча сборной Украины в квалификации к Евро-2024 – против Англии (9 сентября) и Италии (12 сентября). Под вопрос и участие в поединках против Северной Македонии (14 октября) и Мальты (17 октября). Также без защитника "Шахтер" будет стартовать на групповом этапе Лиги чемпионов.
В сезоне 2022/23 Бондарь провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и оформил 1 ассист. Нынешняя кампания – пятая полная для центрбека на взрослом уровне. Всего он сыграл 75 поединков за "Шахтер" (2 гола).
К слову, накануне "Шахтер" стартовал с победы над "Металлистом 1925" в новом сезоне УПЛ.
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