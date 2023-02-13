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Защитник "Сан-Хосе" с тремя набранными пунктами возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Эрик Карлссон оформил гол и два ассиста против "Вашингтона" (rds.ca)
Автор: Антон Федорцив

Альтернативный капитан "Сан-Хосе Шаркс" Эрик Карлссон признан лучшим хоккеистом в очередной игровой день регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Опытный швед приложился к выездной победе над "Вашингтоном" (4:1). Защитник забросил шайбу и отдал 2 результативные передачи.

В дебюте встречи Карлссон вместе с Гаджовичем подготовили почву для гола Свечникова. А во второй 20-минутке скандинав помог реализовать большинство Барабанову. Сам отличился в третьем периоде, когда точным броском от правого борта застал врасплох Линдгрена.

Благодаря триумфу в столице "Сан-Хосе" Карлссона оторвался от аутсайдера Тихоокеанского дивизиона – "Анахайма". Впрочем, шансы "Шаркс" на плей-офф выглядят призрачными. "Вашингтон" же может оказаться лишним в борьбе за путевку от дивизиона Метрополитен, где с "Кэпиталз" за два места под солнцем конкурируют "Питтсбург" и "Нью-Йорк Айлендерс".

Дополнили топ-тройку звезд вингер "Сиэтла" Джейден Шварц и защитник "Монреаля" Джордан Харрис. Крайний нападающий "Кракен" оформил дубль против "Филадельфии" (4:3). В свою очередь американец в рядах "Канадиенс" забросил две шайбы в противостоянии с "Эдмонтоном" (6:2).

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Монреаль" – "Эдмонтон" – 6:2 (1:0, 3:2, 2:0)
  • "Филадельфия" – "Сиэтл" – 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)
  • "Вашингтон" – "Сан-Хосе" – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
  • "Вегас" – "Анахайм" – 7:2 (1:0, 1:1, 5:1)

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