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Защитник "Нэшвилла" с дублями шайб и ассистов стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Роман Йоси (в центре) набрал четыре пункта против "Блю Джекетс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил защитника "Нэшвилла Предаторз" Романа Йоси первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

33-летний швейцарец сыграл ведущую роль в перестрелке с "Коламбусом" (6:4). На домашней арене он забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

В дебюте счет усилиями Малатесты открыли "Блю Джекетс". "Предаторз" до конца первого периода ответили дублем Новака, а между его шайб Йоси реализовал большинство "Нэшвилла". Кроме того, защитник ассистировал одноклубнику в первом эпизоде.

Во второй 20-минутке ситуация повторилась. Хозяева забросили три шайбы, а "Коламбус" – только одну (Тексье). В составе "Предаторз" отличились Гласс, Форсберг (ассист Йоси) и главный герой вечера. Последний устроил сольный проход, обошел вратаря и отправил шайбу в пустые ворота. Дубль Фикса-Волански в последнем периоде лишь подсластил горечь поражения.

В топ-тройку звезд также попали форвард "Виннипега" Шон Монахан и вингер "Миннесоты" Кирилл Капризов. Первый двумя шайбами и ассистом приложился к разгрому "Колорадо" (7:0). Второй с дублем и результативной передачей помог одолеть "Сан-Хосе" (6:2).

Все результаты вечера в НХЛ:

 

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