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Плеймейкер "Голден Стэйта" фирменным трехочковым вырвал победу на финише: момент дня в НБА

Фото: Неуловимый Стеф Карри оформил гейм-виннер (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил разыгрывающий защитник "Голден Стэйт Уорриорз" Стеф Карри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Звезда "Уорриорз" принес победу над "Финиксом" в последний момент. За считанные секунды до сирены он получил передачу на дистанции от корзины и хрестоматийно исполнил точный бросок на три пункта.

Трехочковый Карри стал гейм-виннером – "Голден Стэйт" победил "Санз" (113:112). Четвертый успех калифорнийцев подряд позволил подняться на 10-е место в Западной конференции НБА. "Финикс" же опустился здесь на 7-ю позицию.

Сам Карри стал самым результативным в составе "Уорриорз". Он набрал 30 очков, сделал 9 подборов и отдал 6 передач. На паркете плеймейкер провел почти 34 минуты.

 

 

Кто такой Стеф Карри

Уроженец Огайо, сын бывшего атакующего защитника ряда команд НБА Делла Карри. На студенческом уровне защищал цвета "Дэвидсон Уайлдкэтс".

На драфте ассоциации-2009 выбран "Уорриорз" под седьмым номером. В рядах "Голден Стэйта" проводит 15-й сезон подряд. С командой завоевал 4 чемпионских перстня, стал MVP финала НБА-2022 и дважды MVP ассоциации (2015, 2016). Десятикратный участник Матча всех звезд.

В составе сборной США Карри дважды стал чемпионом мира (2010, 2014). На праймериз Демократической партии в 2020 году вместе с супругой поддержал кандидатуру будущего президента Джо Байдена, а затем приветствовал одобрение For the People Act – закона о расширении электоральных прав.

К слову, накануне защитник "Шарлотта" Макгоуэнс возглавил подборку моментов со слэм-данком после соло.

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