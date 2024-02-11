Плеймейкер "Голден Стэйта" фирменным трехочковым вырвал победу на финише: момент дня в НБА

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил разыгрывающий защитник "Голден Стэйт Уорриорз" Стеф Карри.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.
Звезда "Уорриорз" принес победу над "Финиксом" в последний момент. За считанные секунды до сирены он получил передачу на дистанции от корзины и хрестоматийно исполнил точный бросок на три пункта.
Трехочковый Карри стал гейм-виннером – "Голден Стэйт" победил "Санз" (113:112). Четвертый успех калифорнийцев подряд позволил подняться на 10-е место в Западной конференции НБА. "Финикс" же опустился здесь на 7-ю позицию.
Сам Карри стал самым результативным в составе "Уорриорз". Он набрал 30 очков, сделал 9 подборов и отдал 6 передач. На паркете плеймейкер провел почти 34 минуты.
Уроженец Огайо, сын бывшего атакующего защитника ряда команд НБА Делла Карри. На студенческом уровне защищал цвета "Дэвидсон Уайлдкэтс".
На драфте ассоциации-2009 выбран "Уорриорз" под седьмым номером. В рядах "Голден Стэйта" проводит 15-й сезон подряд. С командой завоевал 4 чемпионских перстня, стал MVP финала НБА-2022 и дважды MVP ассоциации (2015, 2016). Десятикратный участник Матча всех звезд.
В составе сборной США Карри дважды стал чемпионом мира (2010, 2014). На праймериз Демократической партии в 2020 году вместе с супругой поддержал кандидатуру будущего президента Джо Байдена, а затем приветствовал одобрение For the People Act – закона о расширении электоральных прав.
К слову, накануне защитник "Шарлотта" Макгоуэнс возглавил подборку моментов со слэм-данком после соло.
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