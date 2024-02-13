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Защитник "Хьюстона" выполнил данк в окружении оппонентов после перехвата: момент дня в НБА

Фото: Аарон Холидей приложился к непростой победе "Рокетс" (henryherald.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил атакующий защитник "Хьюстон Рокетс" Аарон Холидей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец покорил моментом на старте финальной четверти противостояние с "Нью-Йорком". Он овладел мячом в центре площадки, прошел вперед и в борьбе с Богдановичем и Хартом уложил одной правой сверху.

Стараниями Холидея и других "Рокетс" сумели дожать "Никс" (105:103). "Хьюстон" немного подтянулся к первой десятке Западной конференции НБА. В свою очередь "Нью-Йорк" остался на 4-й строчке на Востоке.

Самым результативным на паркете стал защитник "Никс" Джейлен Брансон. Он набрал 27 очков, сделал 4 подбора и отдал 7 передач. Холидей же положил в копилку "Рокетс" 18 пунктов.

 

 

Кто такой Аарон Холидей

Уроженец Луизианы, на студенческом уровне выступал за "Брюинз" Университета Калифорнии. На драфте НБА-2018 выбран "Индианой" под 23-м номером.

В составе "Пэйсерс" провел три сезона. Перед кампанией 2021/22 был обменян в "Вашингтон", а посреди сезона оказался в "Финиксе". Прошлый баскетбольный год провел в рядах "Атланты". Летом прошлого года заключил контракт с "Хьюстоном".

Вырос в баскетбольной семье. Его братья Джастин и Джру выступают под эгидой ассоциации за "Денвер" и "Бостон" соответственно.

К слову, накануне защитник "Оклахомы" Гилджес-Александер возглавил подборку моментов с результативным проходом.

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