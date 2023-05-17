Защитник "Денвера" выполнил роскошный данк после прохода: момент дня в НБА

Американец поразил моментом в третьей четверти противостояния с "Лейкерс". По борьбе в центре площадки он смело пошел атаковать корзину гостей. Лосанджелесцы Дэвис и Уокер не смогли помешать защитнику оформить силовой слэм-данк одной правой.

Стараниями Брауна и других "Наггетс" смогли выиграть домашний матч (132:126). Денверцы повели в серии до четырех побед в финале Западной конференции. Следующий поединок в ночь на пятницу тоже примет Колорадо.

Сам Браун провел на паркете 24 минуты. За это время он успел набрать 16 очков, сделал 4 подбора и отдал 2 передачи. Самым же результативным в матче стал центровой "Лос-Анджелеса" Энтони Дэвис (40 пунктов).

Кто такой Брюс Браун

Уроженец Массачусетса, на студенческом уровне выступал за "Майами Харрикейнз". Выбран "Детройтом" под 42-м номером драфта НБА-2018.

В составе "Пистонс" провел два сезона. Перед кампанией 2020/21 в рамках трехстороннего обмена перебрался в Бруклин. После двух лет выступлений там подписал контракт с "Наггетс".

Средние цифры Брауна в нынешнем сезоне – 11.7 очков, 4.1 подбора, 3.2 передачи, 1.1 перехват за 28 минут в игре. В ноябре прошлого года оформил первый трипл-дабл в карьере – 17+13+10.