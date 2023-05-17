RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Защитник "Денвера" выполнил роскошный данк после прохода: момент дня в НБА

Фото: Именно тот выпад Брюса Брауна (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

На первой строчке подборки самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался атакующий защитник "Денвер Наггетс" Брюс Браун.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец поразил моментом в третьей четверти противостояния с "Лейкерс". По борьбе в центре площадки он смело пошел атаковать корзину гостей. Лосанджелесцы Дэвис и Уокер не смогли помешать защитнику оформить силовой слэм-данк одной правой.

Стараниями Брауна и других "Наггетс" смогли выиграть домашний матч (132:126). Денверцы повели в серии до четырех побед в финале Западной конференции. Следующий поединок в ночь на пятницу тоже примет Колорадо.

Сам Браун провел на паркете 24 минуты. За это время он успел набрать 16 очков, сделал 4 подбора и отдал 2 передачи. Самым же результативным в матче стал центровой "Лос-Анджелеса" Энтони Дэвис (40 пунктов).

Кто такой Брюс Браун

Уроженец Массачусетса, на студенческом уровне выступал за "Майами Харрикейнз". Выбран "Детройтом" под 42-м номером драфта НБА-2018.

В составе "Пистонс" провел два сезона. Перед кампанией 2020/21 в рамках трехстороннего обмена перебрался в Бруклин. После двух лет выступлений там подписал контракт с "Наггетс".

Средние цифры Брауна в нынешнем сезоне – 11.7 очков, 4.1 подбора, 3.2 передачи, 1.1 перехват за 28 минут в игре. В ноябре прошлого года оформил первый трипл-дабл в карьере – 17+13+10.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол