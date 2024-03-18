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Защитник "Далласа" баззером из-под лидера чемпионов похоронил "Денвер": момент дня в НБА

Фото: Кайри Ирвинг вырвал победу для "Маверикс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил универсальный защитник "Даллас Маверикс" Кайри Ирвинг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Ветеран "Маверикс" в центральном матче дня против "Денвера" оформил победный бросок под финальную сирену. При равном счете 105:105 он классным аркообразным двухочковым сделал неудачником Йокича.

Благодаря домашней победе Даллас улучшил положение в топ-10 Западной конференции НБА. Рекорд команды – 39 побед, 29 поражений – позволяет идти на 8-й строчке. В свою очередь "Наггетс" остались здесь на 2-й позиции.

Самым результативным на паркете стал лидер "Маверикс" Лука Дончич. Он набрал 37 очков, сделал 9 подборов и отдал 3 передачи. Тем временем Ирвинг добавил в копилку "Далласа" еще 24 пункта.

 

 

Кто такой Кайри Ирвинг

Уроженец Мельбурна, на студенческом уровне выступал за Университет Дьюка. На драфте НБА-2011 выбран "Кливлендом" под первым номером.

Стал Новичком года ассоциации в дебютный сезон с "Кавальерс". Вместе с Леброном приложился к чемпионскому титулу по итогам сезона 2015/16. В июле 2017 года был обменян в "Бостон".

Перед сезоном 2019/20 подписал контракт с "Бруклином" как свободный агент. В рядах "Далласа" оказался посреди сезона 2022/23 в обмен на Дориана Финни-Смита и Спенсера Динвидди. В составе сборной США триумфовал на Олимпиаде-2016, выиграл "золото" ЧМ-2014 и был признан MVP турнира.

Хобби – чтение, игра на баритон-саксофоне. Верит в многочисленные теории заговоров – от плоской Земли до управления людей мировым правительством посредством распространения вирусов.

К слову, украинец Михайлюк помог "Бостону" разгромить "Вашингтон" с рекордными в сезоне минутами.

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