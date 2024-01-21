RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Защитник "Чикаго" пролетел всю площадку и вколотил джем одной рукой: момент дня в НБА

Фото: Алекс Карузо (слева) набрал 8 пунктов против "Мемфиса" (twitter.com/chicagobulls)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил универсальный защитник "Чикаго Буллз" Алекс Карузо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

 

Звезда "Буллз" приложился к разгрому "Мемфиса" на домашнем паркете. В финальной четверти он устроил сольный проход со своей половины и изысканно уложил сверху одной правой.

Стараниями Карузо и других "Чикаго" одержал комфортную победу (125:96). Благодаря триумфу "Буллз" закрепились в зоне плей-офф Восточной конференции НБА. "Мемфис" – только 13-й на Западе.

Самым результативным в поединке стал форвард "Гриззлис" Джарен Джексон. Он набрал 26 очков. Карузо же в копилку "Чикаго" добавил 8 пунктов, 3 подбора и 1 ассист.

Кто такой Алекс Карузо

Уроженец штата Техас, на студенческом уровне выступал за Техасский университет A&M. На драфте НБА-2016 не был выбран ни одной из команд.

Попал в состав "Филадельфии" на Летнюю лигу ассоциации, а после нее подписал контракт с "Оклахомой". В рядах "Тандер" не смог закрепиться и выступал только за фарм-клуб – "Оклахома-Сити Блю". В Летней лиге НБА-2017 убедил в профпригодности тренерский штаб "Лейкерс" и провел в Лос-Анджелесе 4 сезона. Чемпион НБА-2020.

В августе 2021-го подписал с "Чикаго" 4-летний контракт на 37 млн долларов. Прозвище – "Лысая Мамба". Изучал спортивный менеджмент в университете.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол