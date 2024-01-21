Защитник "Чикаго" пролетел всю площадку и вколотил джем одной рукой: момент дня в НБА

Звезда "Буллз" приложился к разгрому "Мемфиса" на домашнем паркете. В финальной четверти он устроил сольный проход со своей половины и изысканно уложил сверху одной правой.

Стараниями Карузо и других "Чикаго" одержал комфортную победу (125:96). Благодаря триумфу "Буллз" закрепились в зоне плей-офф Восточной конференции НБА. "Мемфис" – только 13-й на Западе.

Самым результативным в поединке стал форвард "Гриззлис" Джарен Джексон. Он набрал 26 очков. Карузо же в копилку "Чикаго" добавил 8 пунктов, 3 подбора и 1 ассист.

Кто такой Алекс Карузо

Уроженец штата Техас, на студенческом уровне выступал за Техасский университет A&M. На драфте НБА-2016 не был выбран ни одной из команд.

Попал в состав "Филадельфии" на Летнюю лигу ассоциации, а после нее подписал контракт с "Оклахомой". В рядах "Тандер" не смог закрепиться и выступал только за фарм-клуб – "Оклахома-Сити Блю". В Летней лиге НБА-2017 убедил в профпригодности тренерский штаб "Лейкерс" и провел в Лос-Анджелесе 4 сезона. Чемпион НБА-2020.

В августе 2021-го подписал с "Чикаго" 4-летний контракт на 37 млн долларов. Прозвище – "Лысая Мамба". Изучал спортивный менеджмент в университете.