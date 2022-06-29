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Оборона ЗСУ Сєвєродонецька дорого коштувало російським окупантам, - ISW

Фото: оборона ЗСУ Сєвєродонецька дорого обійшлася російським окупантам (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Українська оборона Сєвєродонецька дорого обійшлася росіянам, незважаючи на нову тактику Москви, спрямовану на обмеження втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

ЗСУ, ймовірно, відходять, що може включати відхід з Лисичанська та Луганської області в найближчому майбутньому і який, ймовірно, спрямований на передчасне завершення російського наступу.

Київ може продовжувати цей підхід, поки російська атака не досягне кульмінації або українські сили не займуть більш захищені позиції вздовж прямої лінії, усіяної укріпленими містами і селищами.

Росіянам, які залишилися в Сєвєродонецьку, необхідно буде форсувати річку Сіверський Донець до Лисичанська з Сєвєродонецька або навколишніх населених пунктів для подальшої участі в російському наступі. Цей рух може зажадати деякий час, оскільки росіяни зруйнували три основні Мости.

Російським силам, які ведуть безперервні наступальні операції в Сєвєродонецьку, також знадобиться деякий час для відновлення боєздатності перед тим, як брати участь у штурмі Лисичанська.

Уточнюється, що місцеперебування і чисельність російських військ, які захопили Сєвєродонецьк, залишаються неясними.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російські сили домоглися часткового успіху в районі Лисичанська.

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Сєвєродонецьк