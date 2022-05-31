Оборона, пенсії, гроші переселенцям: видатки бюджету збільшили майже на 300 млрд гривень
Фото: Рада збільшила видатки держбюджету (Віталій Носач, РБК-Україна)
Верховна рада внесла зміни до закону про державний бюджет України на 2022 рік. Видатки загального фонду збільшили на 287 млрд гривень за рахунок додаткових зовнішніх запозичень.
Зокрема, збільшено видатки на:
- національну безпеку та оборону - 247,8 млрд гривень;
- поповнення резервного фонду - 1,5 млрд гривень;
- надання допомоги в рамках програми єПідтримка - 5,8 млрд гривень;
- фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду - 20,0 млрд гривень;
- надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг - 12,5 млрд гривень.
Нагадаємо, Національний банк України очікує, бюджет почне отримувати багатомільярдну допомогу вже в червні. США нададуть 8 млрд доларів, Європейський союз - 9 млрд євро.
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