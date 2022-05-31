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Оборона, пенсії, гроші переселенцям: видатки бюджету збільшили майже на 300 млрд гривень

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Україна, Вівторок 31 травня 2022 15:05
Оборона, пенсії, гроші переселенцям: видатки бюджету збільшили майже на 300 млрд гривень Фото: Рада збільшила видатки держбюджету (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада внесла зміни до закону про державний бюджет України на 2022 рік. Видатки загального фонду збільшили на 287 млрд гривень за рахунок додаткових зовнішніх запозичень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект №7413.

Зокрема, збільшено видатки на:

  • національну безпеку та оборону - 247,8 млрд гривень;
  • поповнення резервного фонду - 1,5 млрд гривень;
  • надання допомоги в рамках програми єПідтримка - 5,8 млрд гривень;
  • фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду - 20,0 млрд гривень;
  • надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг - 12,5 млрд гривень.

Нагадаємо, Національний банк України очікує, бюджет почне отримувати багатомільярдну допомогу вже в червні. США нададуть 8 млрд доларів, Європейський союз - 9 млрд євро.

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