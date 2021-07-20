В оновленому статуті "Голосу" гарантована участь регіональних лідерів в управлінні партією, - Рудик

"Партія - це не тільки фракція "Голос". Це велика кількість людей по всій країні. Ті, хто працює на партію, ті хто вкладає багато сил та ресурсів для того, щоб ліберальні ідеї мали майбутнє. Ці люди, які хочуть запитати, чому все так відбувається. Я хочу поставити питання довіри до голови партії. Це правильно. Це хороший спосіб тримати руку на пульсі”,– прокоментувала лідер партії.

Також Кіра Рудик наголосила, що на з'їзді буде переглядатися статут партії.

"Ми будемо переглядати наш статут. Ми півроку працювали, щоб дати більше можливостей та впливу на роботу партії регіонам. Я вважаю, що він став ближчим до статуту європейських ліберальних партій. Ми будемо переглядати строк повноважень голови партії, визначений ще за засновника партії Святослава Вакарчука. Він не змінювався, коли пан Вакарчук покинув свою посаду. Я за посаду не тримаюсь, тим більше за 7 років. Тому зміни будуть. У статуті строк перебування на посаді лідера "Голосу" буде зменшено до 5 років, якраз на парламентський термін", - повідомила Рудик.

Крім того, вона спростувала інформацію про розкол у політсилі і узурпацію влади зі сторони керівництва. Рудик наголосила, що "Голос" активно залучає прихильників, відкриває нові регіональні осередки, а фракція ефективно працює у парламенті. Депутати "Голосу" ефективно працюють у місцевих та облрадах, зокрема на Львівщині, Черкащині та Київщині.

"Так, у нас є питання по фракції, окрім маніпулятивних виступів колег у парламенті потрібно зауважити, що загалом як фракція, ми надзвичайно ефективні. Факти говорять самі за себе: це все піде, а результати залишаться. Залишиться судова реформа, залишаться кисневі станції, боротьба за легалізацію медичного канабісу, залишиться наша робота для малого бізнесу. Те, заради чого прийшли у парламент", - додала Рудик.