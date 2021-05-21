Виявлено невідомий коронавірус, який можуть поширювати собаки, - вчені
Вчені з США і Малайзії виявили раніше не відомий коронавірус. Він, швидше за все, передається від собак до людини.
Про це повідомляє The Hill.
У 2018 році вчені проаналізували мазки з носа понад 300 пацієнтів, які лікувалися від пневмонії в Малайзії. У восьми з них був виявлений раніше не виявлений коронавірус, який вчені назвали CCoV-HuPn-2018.
Коронавірус CCoV-HuPn-2018, який раніше інфікував тільки собак, став заражати людей, повідомили вчені. Поки не відомо, чи може вірус передаватися від людини до людини і як імунітет людей може з ним справлятися.
"Зараз ми не бачимо причин очікувати нової пандемії від цього вірусу, але я не можу виключати, що він ніколи в майбутньому не викличе стурбованість", - заявила Анастасія Власова, одна з вчених, що займалися дослідженням, з Університету штату Огайо.
Зазначається, що у собак, які заражені цим коронавірусом, відзначалися проблеми з шлунково-кишковим трактом.
Нагадаємо, ВООЗ оцінила загрозу виникнення нових варіантів коронавірусу.
На початку травня спецпосланець ВООЗ по боротьбі з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив, що більшість країн світу переходить в "дуже, дуже темний період".