Виявлено невідомий коронавірус, який можуть поширювати собаки, - вчені

Вчені з США і Малайзії виявили раніше не відомий коронавірус. Він, швидше за все, передається від собак до людини.

У 2018 році вчені проаналізували мазки з носа понад 300 пацієнтів, які лікувалися від пневмонії в Малайзії. У восьми з них був виявлений раніше не виявлений коронавірус, який вчені назвали CCoV-HuPn-2018.

Коронавірус CCoV-HuPn-2018, який раніше інфікував тільки собак, став заражати людей, повідомили вчені. Поки не відомо, чи може вірус передаватися від людини до людини і як імунітет людей може з ним справлятися.

"Зараз ми не бачимо причин очікувати нової пандемії від цього вірусу, але я не можу виключати, що він ніколи в майбутньому не викличе стурбованість", - заявила Анастасія Власова, одна з вчених, що займалися дослідженням, з Університету штату Огайо.

Зазначається, що у собак, які заражені цим коронавірусом, відзначалися проблеми з шлунково-кишковим трактом.