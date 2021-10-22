Оприлюднено нормативи для нарахування субсидій у "червоних" зонах

"На період карантину для регіонів із встановленим "червоним" рівнем епідемічної небезпеки розрахунок житлових субсидій проводиться з урахуванням збільшених на 50 відсотків соціальних нормативів", - йдеться в повідомленні.

Мінсоцполітики наводить стандартні нормативи, які будуть збільшені на 50% у червоних зонах:

- для користування послугами з централізованого водопостачання - 2 куб. метри холодної води на одну особу на місяць за наявності послуги з постачання гарячої води та 3,6 куб. метри холодної води на одну особу на місяць за відсутності послуги з постачання гарячої води;

- для користування послугами з постачання гарячої води - 1,6 куб. метра на одну особу на місяць;

- для користування послугами з централізованого водовідведення - 3,6 куб. метра на одну особу на місяць;

- для користування послугами з постачання та розподілу природного газу:

за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання - 3,3 куб. метра на одну особу на місяць;

за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача - 5,4 куб. метра на одну особу на місяць;

за наявності газової плити та газового водонагрівача - 10,5 куб. метра на одну особу на місяць;

- для користування послугами з постачання та розподілу електричної енергії у житлових приміщеннях (будинках):