Обменять лампы накаливания на LED уже можно во всех городах и поселках городского типа

Обменять лампы накаливания на LED-лампы уже можно в городах и поселках городского типа по всей стране, кроме Днепропетровской и Донецкой областей, которые будут включены в программу обмена ламп только с 9 февраля.

По данным пресс-службы, с 7 февраля программа реализуется дополнительно еще в 1300 городских отделениях "Укрпочты" (без учета 900 отделений в областных центрах, где лампы можно обменять с 30 января).

Дополнительно к 4 млн ламп, которые получили областные центры, еще около 6 млн LED-ламп будут распределены по остальным городам и пгт. А уже к концу февраля, несмотря на закрытие стационарных пунктов, лампы должны поступить и в самые маленькие села по всей стране через передвижные отделения "Укрпочты".

По данным "Укрпочты", по состоянию на 7 февраля украинцы обменяли уже 1,4 млн. ламп. Теперь именно столица лидирует по обмену ламп. Так киевляне обменяли уже 244 тысячи ламп. Далее следуют Днепр - 133 тыс., Харьков - 94 тыс., Львов - 97 тыс., а также к городам-лидерам присоединились Запорожье и Черкассы, в которых к настоящему моменту зафиксировано уже 90 тыс. и 92 тыс. обменных ламп.