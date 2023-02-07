ua ru
Вт, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обменять лампы накаливания на LED уже можно во всех городах и поселках городского типа

Новина українською →
Украина, Вторник 07 февраля 2023 13:59
Обменять лампы накаливания на LED уже можно во всех городах и поселках городского типа Фото: обменять лампы с 7 февраля можно в городах и пгт (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Обменять лампы накаливания на LED-лампы уже можно в городах и поселках городского типа по всей стране, кроме Днепропетровской и Донецкой областей, которые будут включены в программу обмена ламп только с 9 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

По данным пресс-службы, с 7 февраля программа реализуется дополнительно еще в 1300 городских отделениях "Укрпочты" (без учета 900 отделений в областных центрах, где лампы можно обменять с 30 января).

Дополнительно к 4 млн ламп, которые получили областные центры, еще около 6 млн LED-ламп будут распределены по остальным городам и пгт. А уже к концу февраля, несмотря на закрытие стационарных пунктов, лампы должны поступить и в самые маленькие села по всей стране через передвижные отделения "Укрпочты".

По данным "Укрпочты", по состоянию на 7 февраля украинцы обменяли уже 1,4 млн. ламп. Теперь именно столица лидирует по обмену ламп. Так киевляне обменяли уже 244 тысячи ламп. Далее следуют Днепр - 133 тыс., Харьков - 94 тыс., Львов - 97 тыс., а также к городам-лидерам присоединились Запорожье и Черкассы, в которых к настоящему моменту зафиксировано уже 90 тыс. и 92 тыс. обменных ламп.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев (56%) планируют воспользоваться возможностью бесплатно заменить лампы накаливания на более экономичные LED-лампы. В то же время, 4,5% не стали бы заменять даже бесплатно, 7% не определились.

Читайте РБК-Украина в Google News
укрпошта
NEWS
Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца
Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России