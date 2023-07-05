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Обменники выставили свежий курс: сколько стоит доллар в Украине

Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался после снижения в начале недели. Единая европейская валюта также без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 5 июля средний курс доллара по Украине составляет 37,40 гривен, курс евро - 41,05 гривен за евро.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,90 гривен, евро по 40,35 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 5 июля составляет 39,8543 гривен за евро (0,0000 гривен).

Валютный рынок

Курс доллара снижается в Украине с конца февраля. На рынке наблюдается избыток предложения валюты и пониженный спрос. По данным НБУ в июне впервые с июля прошлого года украинцы больше продали валюты, чем купили. Разница составила 17,8 млн долларов. Однако в целом с начала года украинцы пополнили свои валютные резервы на 1,9 млрд долларов.

При этом падение курса ниже уровня официального 36,6 грн/доллар вряд ли возможно.

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