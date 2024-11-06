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Обменники выставили новые курсы валют: сколько стоят доллар и евро

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает рост. Единая европейская валюта немного подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 6 ноября средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,70 гривен, курс евро упал  на 5 копеек до 45,40 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро по 44,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне  41,43-41,47 грн/доллар (покупка-продажа) - рост 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд и поднялся до максимума с конца сентября.

Официальный курс на 6 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,4375 гривен за 1 доллар (+0,0421 грн).

Курс евро составит 45,1503 гривен за 1 евро (+0,0086 грн).

Ситуация на рынке

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к сокращению помощи Украине. "Политика Штатов будет внутренне ориентированной, поэтому он (Трамп, - ред.) может уменьшить присутствие в Европе и призвать страны-участницы ЕС самостоятельно поддерживать Украину", - сказал в комментарии финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По его словам, дальнейшая финансовая стабильность Украины во многом зависит от выборов в Соединенных Штатах.

Аналитик призвал оставаться оптимистами, "ведь между Украиной и США есть договоренности".

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