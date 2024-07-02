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Обменники повысили курс доллара: сколько стоит валюта

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины вырос после подорожания на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 2 июля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 40,90 гривен, курс евро вырос на 10 копеек 44,10 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,40 гривен, евро по 43,40 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,68-40,70 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) резко повысил курс доллара к гривне.

Официальный курс на 2 июля 2024 года установлен на таком уровне: 40,6413 гривен за 1 доллар (+0,1871 грн). Курс евро составит 43,6853 гривен за 1 евро (+0,4195 грн).

Курс евро составит 43,2658 гривен за 1 евро (-0,0889 грн).

Ситуация на рынке

Статистка НБУ свидетельствует, что украинцы в июне сократили покупку валюты в банках на 6,1% до 972,3 млн долларов.

С начала года украинцы купили в банках 5,238 млрд долларов, а наличная валюта остается основной формой сбережений для украинцев.

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