Обменники подняли курс доллара до 42 гривен

Курс доллара в обменных пунктах Украины резко вырос. Ситуация на межбанковском валютном рынке изменилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 16 декабря средний курс продажи доллара в Украине вырос на 20 копеек до 42,00 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 44,35 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,50 гривен, евро по 43,65 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,71-41,74 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 13 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне.

Официальный курс на 16 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,6070 гривен за 1 доллар (-0,0518 грн).

Официальный курс евро составит 43,7373 гривен за 1 евро (+0,0331 грн).

Ситуация на рынке

За прошлую неделю НБУ продал на межбанке более 1 млрд долларов - максимальный объем с конца мая. С начала года НБУ продал на межбанке 31,4 млрд долларов.

Ранее в НБУ заявили, что увеличение бюджетных расходов в конце года является традиционным сезонным явлением. НБУ ожидает увеличения спроса на валюту и готов компенсировать дефицит.