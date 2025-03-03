Обменники подняли курс доллара

По состоянию на утро 3 марта средний курс продажи доллара в Украине вырос на 15 копеек до 41,90 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 43,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,40 гривен, евро по 43,20 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,55-41,60 грн/доллар (покупка-продажа) -рост на 13 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне до минимума за три месяца.

Официальный курс на 3 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,4313 гривен за 1 доллар (-0,0827 грн). Ниже курс был только 25 ноября прошлого года - 41,3193 грн/доллар.

Официальный курс евро составит 43,1134 гривен за 1 евро (-0,3808 грн).

Ситуация на рынке

Статистика НБУ свидетельствует, что центробанк в феврале 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 3,058 млрд долларов. Это на 18% меньше, чем в январе года.

С начала года НБУ продал на межбанке 6,808 млрд долларов. Международная помощь в январе составила 3,1 млрд долларов.

В феврале Украине не получала помощи. В итоге расходы НБУ на поддержание курса гривны были больше, чем помощь Киеву. За февраль резервы снова сократятся.