Обмен пленными: что после? А что – до?

Представьте африканскую страну, где никогда не было зимы. И вот вдруг на Земле происходят глобальные перемены, и страна получает северный климат. Конец ли это? Нет, если принять новую реальность. С ее теплой одеждой, центральным отоплением, зимними шинами, снегоуборочной техникой. И осознать, что эта реальность – не эпизод, а образ жизни.

Также мы должны осознать, что теперь частью украинской реальности стал вопрос военнопленных. И эта действительность не ограничивается радостными кадрами обмена.

Кстати, глядя такие кадры, вы задавали себе вопрос: а что дальше? Возвращение в семью, радостные объятия, мирная жизнь? Чтобы все было так просто…

На самом деле – тяжелые травмы, полученные как в бою, так и от пыток. Угнетенное психологическое состояние, когда боец замыкается в себе и не хочет общаться с родными, которые его так ждали. И не просто ждали, а собирали информацию, оформляли документы. И затаивали дыхание, просматривая очередные списки обмена.

Для помощи таким людям в Украине создан Координационный штаб по обращению с военнопленными. Он находится в Киеве, но имеет представительства в разных регионах. Я координирую работу Южного филиала Координационного штаба, который базируется в Николаеве и поддерживает семьи военнопленных из Николаевской, Одесской и Херсонской областей.

Если коротко, это – "единственное окно", что-то вроде ЦНАПа. Мы оказываем юридическую, социальную, психологическую помощь. В частности, помогаем оформить документы в рассрочку.

Согласно законодательству, пока военный находится в плену, его родные имеют право получать за него денежное довольствие. Бывают случаи, когда процедура усложнена – например, если боец жил в гражданском браке. Но мы поможем и здесь.

Приходится нам и предупреждать попытки мошенничества. Кто из нас не смеялся над остроумными мемами о "Ладе Калине", которую жена погибшего россиянина получает вместо мужа? К сожалению, циничные люди встречаются и среди нас. Услышав о деньгах, внезапно "выйти на свет" может бывшая жена бойца, десяток лет проживавшая за границей с другим мужчиной и никак не дававшая о себе знать.

Конечно, не спят и российские пропагандисты. "Давайте выйдем на улицы и будем требовать мирных переговоров! Только тогда наших ребят освободят!", – примерно так выглядят призывы в пабликах и группах, которые периодически забрасывают туда "жены" или "мамы" военнопленных.

Вместо сомнительных групп в соцсетях лучше выбрать групповую консультацию в Координационном штабе. Даже самое общение с сотрудниками Штаба очень ценно для родственников пленных. Дело в том, что у нас работают люди, сами имеющие родных и близких в плену. Это увеличивает доверие, снимает подозрение в предвзятости. Ведь едва ли не каждой матери или жене кажется, что ее сына или мужа умышленно не меняют, предпочитая других.

Кстати, публично разглашать информацию о своем пленном родственнике – ложный путь. Орки внимательно следят за соцсетями, и если они прочитают о боевых заслугах определенного бойца – это может иметь ужасные последствия для него.

Наш следующий шаг – работа с вернувшимися домой военнопленными. Для этого мы разрабатываем специальные программы реабилитации – медицинскую, психологическую, социальную.

В этом направлении очень много работы, поэтому мы хотим привлечь к ней всех небезразличных: местные власти, общественные организации, волонтеров. Примеры уже есть. Николаевский областной совет проводит программу "Забота": деткам военнопленных Николаевщины выделяют по 10 тысяч гривен на оздоровление. Работаем с медицинскими учреждениями, тренажерными залами, благотворительными фондами.

Если у вас есть, чем помочь, обращайтесь к нам. Возвращаясь к аналогии с африканской страной: мы не сможем переждать нашу зиму в шортах и футболке. Старой реальности уже не будет. Какая будет новая – зависит от нас с вами.