Ограничивая действующих мэров баллотироваться, власть убирает конкурентов, - эксперты

Законопроект об ограничении сроков для мэров является инструментом подготовки к местным выборам. Так считают эксперты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на анализ законопроекта, который предусматривает запрет баллотирования после двух каденций для мэров.

Авторы отмечают, что на выборах 2020 года партия "Слуга народа" не смогла победить ни в одном областном центре и в случае принятия инициативы власть получит возможность заранее устранить сильных конкурентов. Среди действующих мэров, которые избирались неоднократно - Кличко, Садовый, Филатов, Труханов, Марцинкив, Надал - все они имеют сильную поддержку в общинах.

"Из центра, очевидно, пошла команда готовиться к выборам. А для этого нужно устранить потенциальных оппонентов. Инициатива ударит по почти 80% действующих глав - от сел до крупных городов", - заявляет исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

Ассоциация городов Украины обратилась к главе Верховной Рады с запросом о планах регистрации законопроекта и его позиции по этой инициативе. Впрочем пока ответа не было.

Что говорят опросы среди украинцев

Напомним, согласно опросу компании "Социополис", проведенному весной 2025 года, более 67% украинцев считают, что эффективный мэр имеет право избираться без ограничений. Более половины респондентов негативно относятся даже к временному замещению мэров военно-гражданскими администрациями.

"Более 51% респондентов считают, что мэр имеет право на собственную позицию, даже если она не совпадает с курсом центра, если это отвечает интересам общества. Еще 36,8% поддерживают модель частичной автономии", - отмечает директор компании "Социополис" Сергей Панченко.

Также важно и то, что более половины украинцев не смогли оценить деятельность глав ОГА, зато четко ориентируются в том, как работает их мэр. Это подтверждает, что именно местная власть является ближайшей к людям.

Пример Гостомеля

В то же время Сергей Панченко напоминает о случае в Гостомеле, где парламент отдельным постановлением передал все полномочия местной власти руководителю военно-гражданской администрации, включая управление коммунальными предприятиями и фактически полностью устранил местное самоуправление.

"Это опасный прецедент, особенно учитывая то, что его внедряют не только в прифронтовых районах. Очевидно, это является не только точечным административным решением, но и тестом на реакцию общества - своего рода "репетицией" устранения неудобных или неподконтрольных мэров", - говорит он.

Панченко добавил, что отсутствие активного сопротивления может подтолкнуть власть к расширению этой практики.

"В таком контексте высокая поддержка выборности городских голов и недоверие к назначенным администрациям, зафиксированные в нашем опросе, приобретают особый вес - как форма гражданского предохранителя от чрезмерной централизации", - объясняет он.