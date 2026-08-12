Ограничения на украинскую металлургию бьют по самому ЕС, - европейские СМИ

Квоты на импорт стали в Европейский Союз, введенные 1 июля, могут нанести ущерб не только украинской металлургии, но и промышленным и интересам безопасности самого ЕС.

Как пишет РБК-Украина , об этом говорится в материале The Brussels Times.

Издание отмечает, что цель нового режима обоснована: защитить европейских производителей стали от избыточных мировых мощностей, субсидированного импорта и перенаправления торговых потоков.

В то же время, механизм применяется слишком жестко к Украине, которая производит сталь в условиях полномасштабной войны.

Новые квоты ЕС: Украина получила гораздо меньшие объемы

С 1 июля ЕС сократил общий объем беспошлинного импорта стали до 18,3 млн тонн в год, что примерно на 47% меньше предыдущей квоты. После исчерпания соответствующих квот применяется пошлина в размере 50%.

По данным The Brussels Times, гарантированные квоты Украины составляют около 1,05 млн тонн в год. Это меньше половины от 2,2 млн тонн готовой стальной продукции, которую Украина экспортировала в ЕС в 2024 году. При этом на Евросоюз приходится около 79% украинского экспорта стали.

Украинские производители могут использовать дополнительные общие квоты, однако они распределяются по принципу "первый пришел - первый получил" в конкуренции с гораздо более крупными международными производителями. После исчерпания квот импорт облагается 50%-й пошлиной.

Бельгийское издание отмечает, что украинская сталь принципиально отличается от продукции, которую ЕС пытается ограничить в рамках борьбы с мировым избытком производственных мощностей.

Военные вызовы для металлургии

Украинские предприятия работают под ракетными ударами в условиях перебоев с электроснабжением и поврежденной транспортной инфраструктуры.

В частности, "Метинвест" потерял предприятия в Мариуполе и доступ к коксующемуся угольному месторождению близ Покровска, а оставшиеся его предприятия работают не на полную мощность.

Издание обращает внимание на ситуацию с украинской компанией Interpipe.

По оценке самой компании, предприятие уже использовало значительную часть квартальной беспошлинной квоты на бесшовные трубы в течение первых трех недель месяца и ожидает ее исчерпания до августа. После этого продукция будет облагаться пошлиной в 50%.

Какие риски ограничений для самого ЕС

По мнению The Brussels Times, ограничение украинского экспорта создает для ЕС три стратегические проблемы.

Во-первых, сокращение экспорта уменьшает валютные поступления, рабочие места и налоговые доходы Украины, следовательно, ослабляет ее способность самостоятельно финансировать оборону. В то же время, Европе придется компенсировать часть этого дефицита собственными средствами.

Во-вторых, украинская промышленность является частью европейских производственных цепей. Украинские полуфабрикаты поставляются европейским предприятиям, в то время как из ЕС в Украину поступают кокс, коксующийся уголь, оборудование и техника. Поэтому украинские и европейские производители стали не являются прямыми конкурентами, а все больше формируют взаимосвязанную промышленную систему.

В-третьих, новый режим, по мнению издания, наносит ущерб доверию к ЕС. В июне 2025 года ЕС продолжил освобождение Украины от предыдущих стальных защитных мер из-за значительного сокращения ее торговых возможностей в результате оккупации и разрушений. Через год этот механизм фактически был заменен более жестким режимом.

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При этом переходные правила ЕС разрешают импорт отдельных видов российской стали до сентября 2028 года. The Brussels Times считает противоречащим одновременное ограничение украинского экспорта и постепенное прекращение импорта российской стали.

Издание призывает ЕС ввести временное военное освобождение от ограничений для подтвержденной украинской стали, а также гарантировать Украине квоты на уровне ее торговли в 2024-2025 годах, предоставить приоритет в использовании неиспользованных квот и ускорить отказ от российской стали.

"Европе, безусловно, нужна сильная сталелитейная промышленность. Но стальная безопасность Европы и выживание Украины не являются конкурирующими целями", - резюмируется в материале.