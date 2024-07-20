Ограничения ослабляются. "Укрэнерго" дало графики отключений на завтра

Отметим, что украинцы уже несколько месяцев используют графики отключения света для стабилизации электроэнергии.

Этой весной в результате задержки помощи от США и значительной активизации российских ударов по энергетическим объектам, украинские электрики столкнулись с проблемой нехватки электроэнергии.

Летом ситуация только усугубилась, ведь к российским ударам добавилась жара, из-за которой украинцы увеличили объемы использования энергетики.

Отметим, что премьер Украины Денис Шмыгаль отмечал, что после 20-х чисел июля ограничивать электроснабжение в рамках графиков будут меньше.

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