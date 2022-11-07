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Только по графикам. Отключение света в Украине завтра продолжится: список областей

Фото: на 8 ноября электричество будет планово отключено в ряде регионов (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В течение суток 8 ноября запланированы отключения в ряде регионов Украины. Аварийных отключений пока не предвидится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал НЭК "Укрэнерго" .

По данным Национальной энергетической компании, плановые графики отключений для потребителей будут применены в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Такие ограничения энергопотребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать аварийных ситуаций.

"Помогите энергетикам держать баланс в энергосистеме, поврежденной вражескими обстрелами. А именно: соблюдайте экономное потребление электроэнергии и не включайте одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления - с 6:00 до 11:00 и с 17:00 к 23:00", - призывают энергетики украинских потребителей.

Обновлено.

Плановые отключения вводятся в Ивано-Франковской, Запорожской и Львовской областях.

Как сообщили в Прикарпатье облэнерго, завтра уже с 7:00 графики отключений вводятся для ІІІ группы. В Запорожье и Запорожском районе отключения, по данным местного облэнерго, начнутся с четвертой очереди. А во Львовской области первыми будут отключать третью группу (отключения начнутся в 8:00).

Напомним, как следует действовать людям в случае отсутствия света, интернета и мобильной связи.

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Электроэнергия