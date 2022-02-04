Хто обміняв турбо-монети на призи? MyCredit оголосили переможців акції

У грудні відомий фінансовий сервіс "турбо-бабок" MyCredit анонсував велику новорічну акцію для своїх клієнтів. На офіційному сайті кожен міг спробувати знайти сховані у грі скарби та отримати призи.

Головною метою гри MyCredit був пошук 20 монет, захованих усередині яскравого новорічного міста. Управляючи турбо-машиною разом із Сергієм Бабкіним, гравцям лише за 5 хвилин вдалося знайти всі заховані деталі та взяти участь у щотижневих розіграшах призів.

Загалом за час проведення акції користувачі фінансового серсиву зіграли понад 25 тис. разів, а головні щасливчики виграли:

5000 грн на поповнення мобільного рахунку

10 лімітованих наборів Мерч

Смартфон Xiaomi Redmi Note

Електросамокат Xiaomi Mi

Ноутбук Acer

Нагадаємо, що MyCredit збільшили максимально доступну суму для споживачів. Тепер нові клієнти сервісу можуть скористатися послугами компанії та взяти до 12 000 грн із мінімальною переплатою. При повторному зверненні MyCredit дають до 18 000 грн.

За рахунок швидкого та зручного сайту, власних мобільних додатків під Android та iOS, цілодобової підтримки та високих стандартів безпеки MyCredit за п'ять років роботи тричі удостоювався нагороди «Кращий сервіс онлайн-кредитування» за версією PaySpace Magazine, неодноразово очолював «ТОП-5 найкращих МФ України» за версією Finance.ua, завоював призові місця у всеукраїнському конкурсі контакт-центрів DzWINNER (номінації «Проект року», «Найкраща команда контролю якості»).