Обмін полоненими може відбутися впродовж місяця, - Пристайко

Зовнішньополітичні радники країн-учасниць нормандського формату домовилися про обмін полоненими впродовж місяця. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Впродовж місяця домовилися здійснити обмін певної кількості як ми назвали наших бранців. Президент Зеленський говорив про 10 на 10, 15 на 15, в принципі ми не замикаємося навколо кількості людей, наше завдання - обміняти, отримати наших людей назад і розблокувати той процес обміну всіх на всіх, про який ми говоримо і який до цього часу був заблокований", - заявив Пристайко.