Обмін полоненими: РФ пропонувала віддати Україні чотирьох жінок, але бойовики проти

Російська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу в питанні обміну полоненими пропонувала передати Україні чотирьох жінок. Однак представники окупаційної влади виступили проти цього.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив повідомив представник Донецька в українській делегації в політичній підгрупі в ТКГ Сергій Гармаш.

"На останньому засіданні ТКГ висловлювалися ідеї з боку російської делегації віддати все-таки Україні тих чотирьох жінок, яких передбачалося ще наприкінці минулого року віддати Віктору Медведчуку, приватній особі. Тоді ця угода зірвалася, тому що Медведчук не уповноважений державою забирати людей. Зараз ОРДЛО на пропозицію Росії заявили, що не готові до такого обміну", - зазначив Гармаш.

Він також додав, що Україна пропонувала варіант обміну "9 на 9" і теж не отримала позитивної відповіді.

"Але сам факт того, що питання піднімалося Росією і Україною, дозволяє сподіватися, що цей процес почне рухатися... Вперше за всю мою роботу в ТКГ я побачив реальну надію, передумову до обмінного процесу", - додав Гармаш.