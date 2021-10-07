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Ошукали на 7,5 млн доларів: в Києві та Харкові викрили шахрайські кол-центри

Автор: Сергій Пишкін

В Києва та Харкові правоохоронці викрили нелегальну діяльність шахрайських кол-центрів. Зловмисники ошукали іноземців на 7,5 млн доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, громадяни України та іноземці організували функціонування масштабної міжнародної шахрайської схеми. Вона полягала у діяльності спеціально створених торговельних платформ, що нібито дозволяли отримувати прибуток шляхом купівлі-продажу різних активів", - пише пресслужба.

Завдяки програмам, зловмисники імітували проведення операцій й зростання прибутку у довірливих людей. Подібні шахрайські кол-центр працювали в Києві та Харкові. Загалом їх штат нараховував більше ніж 40 осіб, серед яких були й іноземці.

"Через спеціально створені торговельні платформи і кол-центри члени злочинної організації виманили у громадян США 7,5 млн доларів США", - пише пресслужба.

В рамках 23 санкціонованих обшуків на території Києва, Київської та Харківської областей, правоохоронці вилучили:

  • комп’ютерну техніку;
  • флеш-накопичувачі;
  • криптоносії;
  • документацію;
  • банківські картки.

Фото: у Києві та Харкові викрили шахрайські кол-центри, які ошукали людей на 7,5 млн дооларів (gp.gov.ua)

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