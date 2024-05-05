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Обман не пройдет: какая ответственность грозит за подделку водительских прав

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украинцы несут ответственность за использование поддельных документов, в частности водительских. Если водитель решится их купить, ему грозит ограничение свободы до двух лет.

Единственный законный способ получить действующее водительское удостоверение - это прохождение процедуры получения услуги в сервисном центре МВД.

Поддельные водительские удостоверения могут быть внешне похожи на оригиналы, но они отсутствуют в государственных реестрах и не отображаются в приложении "Дія" или в Кабинете водителя.

Злоумышленники создают веб-сайты, где предлагают свои услуги по продаже фальшивых водительских удостоверений, а также используют фишинговые ресурсы, чтобы получить доступ к электронным кошелькам граждан и присвоить их средства.

Обратите внимание, что государственный сервис всегда имеет доменное имя gov.ua. Проверить подлинность своего документа можно на сайте Главного Сервисного центра МВД.

За сознательное использование поддельных документов - штраф до 50 необлагаемых минимумов или пробационный надзор на срок до 2 лет, или ограничением свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что водителей, которые перевозят детей без использования специальных автокресел, могут ожидать административные санкции в виде штрафа.

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Водительские праваМинистерство внутренних дел Украины