Обман и обвешивание. Какие штрафы "светят" недобросовестным продавцам и предпринимателям

На некоторых рынках или даже в магазинах может существовать практика обвешивания и обсчета покупателей при покупке тех или иных товаров.
РБК-Украина рассказывает, за что и как могут наказывать недобросовестных продавцов и предпринимателей, а также что делать, если вас все же обманули.
Согласно статье 155-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, обманом покупателя или заказчика может быть:
То есть речь идет не только о продаже (реализации) товаров, но и о выполнении тех или иных работ или оказании услуг.
Исходя из норм законодательства, за такие правонарушения предпринимателя или продавца могут наказать штрафом от 2 до 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Поскольку для исчисления подобных штрафов (согласно Налоговому кодексу) используется сумма в размере 17 гривен, за обман покупателя человеку придется заплатить от 34 до 255 гривен.
Если такое правонарушение будет совершено повторно в течение года (после уплаты лицом первого штрафа), продавца смогут оштрафовать на большую сумму - от 20 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 340 до 850 гривен).
Следует отметить также, что обманом покупателей или заказчиков в больших размерах будет считаться сумма, превышающая 4 542 гривны.
Для того чтобы защитить свои права, потребители должны всегда быть бдительными.
Если вы заметили любое проявление обмана со стороны продавца или предпринимателя (или магазина), сначала необходимо обратиться с этим вопросом к администратору заведения.
Если ваши требования не удовлетворили, вас не услышали или просто отмахнулись, следующим шагом должно стать обращение в Главное управление Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей вашего региона.
При этом необходимо иметь расчетный документ (чек) на приобретенные товары, а также документальные (или другие) доказательства обмана или нарушения.
При необходимости вы имеете право сфотографировать товар, его этикетку, ценник, вес и т.п.
Если в магазине запрещают фото и видео съемку - это незаконно, поскольку согласно статье 34 Конституции Украины каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию - устно, письменно или другим способом (по своему выбору).
То же самое разрешает и закон Украины "Об информации".
В вот снимать на фото или видео работников заведения (магазина) без их согласия - запрещено.
Согласно информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области, факты обсчета, обвешивания, обмана потребителей случаются довольно часто.
При этом предпринимателей или управляющих магазинами привлекают к административной ответственности в виде штрафа - согласно законодательству.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие ошибки покупателей не нравятся продавцам на рынке.
Читайте также, что нужно знать об украинской маркировке на продуктах.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Кодекс Украины об административных правонарушениях, Налоговый кодекс Украины, Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.