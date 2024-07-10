Обман и обвешивание. Какие штрафы "светят" недобросовестным продавцам и предпринимателям

За что и как могут наказывать недобросовестных продавцов

Согласно статье 155-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, обманом покупателя или заказчика может быть:

обмеривание

обвешивание

обсчет

превышение установленных цен и тарифов

любой другой обман человека работниками торговли (или в сфере общественного питания или услуг)

То есть речь идет не только о продаже (реализации) товаров, но и о выполнении тех или иных работ или оказании услуг.

Исходя из норм законодательства, за такие правонарушения предпринимателя или продавца могут наказать штрафом от 2 до 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Поскольку для исчисления подобных штрафов (согласно Налоговому кодексу) используется сумма в размере 17 гривен, за обман покупателя человеку придется заплатить от 34 до 255 гривен.

Если такое правонарушение будет совершено повторно в течение года (после уплаты лицом первого штрафа), продавца смогут оштрафовать на большую сумму - от 20 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 340 до 850 гривен).

Следует отметить также, что обманом покупателей или заказчиков в больших размерах будет считаться сумма, превышающая 4 542 гривны.

Что делать, если вас обвесили в магазине

Для того чтобы защитить свои права, потребители должны всегда быть бдительными.

Если вы заметили любое проявление обмана со стороны продавца или предпринимателя (или магазина), сначала необходимо обратиться с этим вопросом к администратору заведения.

Если ваши требования не удовлетворили, вас не услышали или просто отмахнулись, следующим шагом должно стать обращение в Главное управление Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей вашего региона.

При этом необходимо иметь расчетный документ (чек) на приобретенные товары, а также документальные (или другие) доказательства обмана или нарушения.

При необходимости вы имеете право сфотографировать товар, его этикетку, ценник, вес и т.п.

Если в магазине запрещают фото и видео съемку - это незаконно, поскольку согласно статье 34 Конституции Украины каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию - устно, письменно или другим способом (по своему выбору).

То же самое разрешает и закон Украины "Об информации".

В вот снимать на фото или видео работников заведения (магазина) без их согласия - запрещено.

Согласно информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области, факты обсчета, обвешивания, обмана потребителей случаются довольно часто.

При этом предпринимателей или управляющих магазинами привлекают к административной ответственности в виде штрафа - согласно законодательству.