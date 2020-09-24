"Обман білоруського народу": Великобританія розкритикувала таємну інавгурацію Лукашенка

Фото: Домінік Рааб (lbc.co.uk)

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб розкритикував таємну інауграцію Олександра Лукашенка. Він назвав сфальсифіковані вибори "обманом білоруського народу".

Про це міністр написав у своєму Twitter.

Він зазначив, що після інавгурації репутація Лукашенко ще більше постраждала.

"Таємна інавгурація Лукашенка сьогодні в Мінську ще більше підриває його репутацію. Його сфальсифіковані вибори були обманом білоруського народу", - написав Рааб.

Крім того, міністр у справах Європейського сусідства та Америки Венді Мортон виступила з критикою інавгурації.

"Великобританія не визнає результати білоруських виборів, і дуже шкода, що Лукашенко сьогодні провів таємну інавгурацію. Білоруський народ заслуговує більшого: повної прозорості, звільнення затриманих, припинення насильства і вільних і справедливих виборів", - написала Мортон в Twitter.

Раніше комітет Сенату США з міжнародних відносин відреагував на таємну інавгурацію Лукашенка, закликавши його піти у відставку.

Нагадаємо, Європейський союз і опозиція Білорусі не визнали Лукашенко президентом після інавгурації. З такими ж заявами виступили Польща, Німеччина, Данія, Чехія, Литва, Словаччина.

Україна також не визнає, що Лукашенко є легітимним президентом Білорусі.