Облігації внутрішньої позики витягли з внутрішнього ринку 100 млрд гривень, - Кінах

Фото: Анатолій Кінах (facebook.com/pg/anatoliykinah)

На думку Кінаха, Україна стоїть на порозі фінансової кризи

Україна стоїть на порозі безпрецедентної фінансової кризи. Про це екс-прем'єр-міністр, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах заявив під час спільного розширеного засідання Антикризової ради громадських організацій України та правління УСПП, яке відбулося в столиці 11 листопада, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Апостроф".

У ході зустрічі представники бізнесу обговорили з парламентарями та урядовцями низку проблемних питань ділового клімату в Україні.

Кінах зазначив, що в державі зараз навіть на декларативному рівні відсутні завдання поступового наближення до цивілізованих умов кредитування.

"Ніхто не закликає до грубого втручання. Але роль Національного банку в економічному стані безпрецедентно велика", - зазначив глава УСПП, наводячи приклади Федеральної резервної системи США і Європейського банку, однією з головних функцій яких є саме сприяння створенню бізнес-клімату та створення нових робочих місць.

Україна стоїть на порозі безпрецедентної фінансової кризи, вважає президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах. Про це експрем'єр-міністр заявив під час спільного розширеного засідання Антикризової ради общественных організацій України та правління УСПП, що відбулось у столиці 11 листопада. Опубліковано Стоп корупції Четвер, 14 листопада 2019 р.

"Уряд виходить на внутрішній фінансовий ринок з облігаціями внутрішньої державної позики з дохідною частиною 15-20%, затикаючи дірки в бюджеті. Чи буде банк кредитувати аграрія, машинобудівника, коли його адміністративно, силовими методами змушують викупити пакети облігацій? Без ризиків, без яких-небудь проблем з заставами вони чекають, поки ці 15 або 20% впадуть їм на рахунок", - підкреслив Кінах.

За словами президента УСПП, так, тільки з січня по листопад поточного року з внутрішнього ринку "викинули" мінімум 100 млрд гривень.

"Значна частина - у так званих нерезидентів. Хоча є і наші "рідні" олігархи. Ми знаємо, як вони це роблять. Понад 3 млрд доларів інвестували тільки в цьому році в ОВДП. Це створило величезну проблему спекулятивної фінансової піраміди. І, якщо кон'юнктура зміниться, я не хочу далі коментувати, що буде з нашою фінансовою системою в державі", - резюмував пан Кінах.