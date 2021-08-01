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Області по черзі накриватимуть дощі: прогноз погоди на тиждень

Автор: Дмитро Левицький

Українські синоптики дали прогноз погоди в Україні на 2-6 серпня. Синоптики прогнозують, що впродовж тижня дощі будуть заливати то східні, то західні, то північні, то південні регіони країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

У понеділок, 2 серпня, опади прогнозують у більшості областей України, крім Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської. Температура повітря буде коливатися від +23...+29 на заході до +30...+36 на сході та півдні.

Вже у вівторок, 3 серпня, грозові дощі йтимуть тільки у східних, Дніпропетровській та Херсонській областях. Температура повітря в Україні буде коливатися від +24 до +31.

У середу, 4 серпня, опади перемістяться на захід та південь. Дощі з грозами зачеплять і Київську, Черкаську та Кіровоградську області. Термометри в середу будуть показувати від +24 до +31.

Четвер відзначиться грозовими дощами у західних, північних та Київській областях. У західних областях похолодає до +20 градусів, а от на сході України термометри покажуть до +34.

Перед вихідними дощі продовжать заливати захід країни. Опади також перемістяться на південні та низку центральних областей. Температура по країні коливатиметься від +20 до +34.

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