Хмарно і спека до +31: погода в Україна на сьогодні

Фото: Київ, вид на Дніпро (РБК-Україна)

В західних областях сьогодні очікуються дощі

Погода в Україні у понеділок, 8 червня, залишиться такою ж теплою, але хмарною. На заході пройдуть дощі.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні у всіх областях буде переважно хмарно. У західних областях очікуються дощі. Вітер по всій Україні буде від 5 до 10 метрів за секунду.

Так, в центральних і північних областях очікується від +28 до +31 тепла. Вночі буде від +14 до +18 градусів.

У південно-східних областях вдень стовпчики термометрів покажуть від +27 до +31 тепла, а вночі будуть в межах +13 +18 градусів.

У західних областях вдень буде від +23 до +28 тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть від +12 до +15 градусів.

Фото: погода в Україні на 8 червня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні прогнозують мінливу хмарність. Вдень температура повітря прогріється від +29 до +31 тепла, а вночі очікується від +15 до +18 градусів.

Фото: погода в Києві та області на 8 червня (meteo.gov.ua)

Раніше РБК-Україна писало, що у червні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 18-22 градусів тепла.

Також повідомлялося, що в Київ прийшло метеорологічне літо з запізненням на три тижні.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко