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Хмарно на заході та опади на сході: погода в Україні

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Неділя 23 січня 2022 20:00
Хмарно на заході та опади на сході: погода в Україні Фото: погода в Україні 24 січня (Віталій Носач, РБК-Україні)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 24 січня, в Україні очікується хмарна погода. На сході й півдні можливі опади у вигляді снігу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди по всіх областях

Протягом цілого дня на заході випадатиме очікується хмарна погода. На сході й півдні можливий снігопад. Температура повітря складатиме:

  • на заході вдень від -4 до -7, а вночі - від -7 до -16;
  • на півночі вдень від -5 до -7, а вночі - від -6 до -8;
  • на сході вдень від -4 до -6, а вночі - від -6 до -8;
  • на півдні вдень від -3 до -5, а вночі - від -4 до -7;
  • у центрі вдень від -4 до -6, а вночі - від -5 до -9.

Хмарно на заході та опади на сході: погода в Україні

Фото: погода в Україні 24 січня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У столиці протягом дня погода, як і на сході, буде хмарною, однак без опадів. Вдень температура повітря сягатиме позначок від -4 до -6, а вночі - від -6 до -9.

Хмарно на заході та опади на сході: погода в Україні

Фото: погода в Україні 24 січня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на Закарпатті лавина накрила туристів. Одна людина постраждала.

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