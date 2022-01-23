Хмарно на заході та опади на сході: погода в Україні
Фото: погода в Україні 24 січня (Віталій Носач, РБК-Україні)
Завтра, 24 січня, в Україні очікується хмарна погода. На сході й півдні можливі опади у вигляді снігу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Прогноз погоди по всіх областях
Протягом цілого дня на заході випадатиме очікується хмарна погода. На сході й півдні можливий снігопад. Температура повітря складатиме:
- на заході вдень від -4 до -7, а вночі - від -7 до -16;
- на півночі вдень від -5 до -7, а вночі - від -6 до -8;
- на сході вдень від -4 до -6, а вночі - від -6 до -8;
- на півдні вдень від -3 до -5, а вночі - від -4 до -7;
- у центрі вдень від -4 до -6, а вночі - від -5 до -9.
Фото: погода в Україні 24 січня (meteo.gov.ua)
Прогноз у Києві
У столиці протягом дня погода, як і на сході, буде хмарною, однак без опадів. Вдень температура повітря сягатиме позначок від -4 до -6, а вночі - від -6 до -9.
Фото: погода в Україні 24 січня (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на Закарпатті лавина накрила туристів. Одна людина постраждала.