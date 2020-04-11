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Хмарно і тепло до +18: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     11.04.2020 - 10:06
Хмарно і тепло до +18: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Вночі у західних областях мороз

Погода в Україні 11 квітня хмарна, температура повітря вдень коливається від +10 до +15, у Закарпатській області до +18. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На заході країни вдень мінлива хмарність, температура повітря +12+14, а вночі знову холодно -1-3. На півночі та в центрі теж тепло, вдень +10+13, а вночі +2+5. У східних областях прохолодніше, вдень +10+14, вночі +3+5. На півдні країни вдень +12+15, а вночі +3+5.

Хмарно і тепло до +18: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність. Вдень +11+13, а вночі +2+4.

Хмарно і тепло до +18: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні найближчими днями очікується нестабільна і теплі дні будуть чергуватися з різким похолоданням та дощами.

Синоптик Наталка Діденко зазначив, до Великодня в Україні очікується дві хвилі сильного похолодання, і друга буде з морозами та мокрим снігом.

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