Оборвать все связи с Россией: комиссар ЕС по энергетике назвал главную цель

Йоргенсен предупредил, что ЕС дает сбои в своей многолетней кампании по отказу от российского топлива и нуждается в плане, чтобы вернуть все на круги своя.

Он указал на растущие закупки ЕС российского сжиженного природного газа как на особую проблему. Кроме того, пять стран ЕС по-прежнему зависят от России в плане ядерного топлива.

"То, что нам удалось снизить нашу зависимость до такой степени, на самом деле является большим достижением", - сказал Йоргенсен.

Но "очевидно для всех, что должно произойти что-то новое, потому что… сейчас все начинает двигаться в неправильном направлении", добавил он, заявив, что представит "реальную дорожную карту, которая будет включать эффективные инструменты и средства для решения оставшейся части проблемы".

Йоргенсен заявил, что его план будет сосредоточен "в первую очередь на газе, но также на нефти и ядерной энергии" и будет реализован в течение первых 100 дней после его вступления в должность, что фактически дает ему крайний срок - середину марта.

План представляет собой следующий шаг в масштабных усилиях ЕС по изменению того, как он обеспечивает жизнь 450 млн человек после вторжения России на Украину в 2022 году. Блок уже ввел полный запрет на морской экспорт угля и нефти из Москвы, одновременно сократив свою зависимость от поставок трубопроводного газа примерно на две трети.

Но в последние месяцы усилия зашли в тупик. По данным товарной платформы Kpler, в 2024 году ЕС, как ожидается, импортирует из России примерно на 10% больше СПГ, чем в 2023 году.

Друзья Путина

Как отмечает Politico, любой план по отказу от российских энергоносителей до 2027 года - сроку, установленному блоком после начала войны, - скорее всего, вызовет сильное сопротивление со стороны стран, все еще сильно зависящих от импорта из Москвы. В частности, Венгрия и Словакия - во главе с дружественными России лидерами Виктором Орбаном и Робертом Фицо - исторически выступали против новых ограничений на энергоносители.

Йоргенсен сослался на свой опыт работы на посту министра по климату Дании в 2022 году, когда он посетил восемь экстренных саммитов министров энергетики ЕС, когда блок столкнулся с масштабным кризисом цен на газ.

По его словам, эти переговоры дали ему "некоторый опыт сотрудничества с коллегами… принимая во внимание [то, что] существуют разные обстоятельства".

Он также будет иметь значительную политическую поддержку своего натиска. Только на этой неделе 10 столиц ЕС совместно призвали к санкциям против ядерного и СПГ-сектора Москвы.

Новый план

Предложение Йоргенсена, скорее всего, также появится через несколько недель после окончания долгосрочного соглашения о транзите газа, которое позволяет в основном странам Центральной Европы продолжать импортировать российский трубопроводный газ через Украину. Пока несколько стран обсуждают потенциальные обходные пути для поддержания поставок газа, Йоргенсен заявил, что ожидает истечения срока действия соглашения.

"Мы готовимся к тому, что это закончится, и… это еще одна причина, по которой для нас важно иметь эту дорожную карту как можно скорее", - сказал он, повторив давнюю позицию Еврокомиссии по соглашению Москвы и Киева 2019 года.

Отношения ЕС с возглавляемыми Дональдом Трампом Соединенными Штатами также будут играть роль в энергетической работе Йоргенсена, учитывая, что Европа опиралась на США в вопросах СПГ, когда отдалялась от России. США теперь являются вторым по величине поставщиком газа для блока.

Йоргенсен заявил, что импорт СПГ "безусловно станет одним из первых вопросов, которые нам придется обсудить" с новой администрацией США.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уже предположила, что ЕС мог бы закупить больше американского топлива, чтобы избежать потенциальной торговой войны с напыщенным лидером республиканцев, который пообещал положить конец паузе в выдаче новых разрешений на экспорт СПГ из США.

"Нам нужно помнить, что мы не смогли бы добиться снижения зависимости от России без энергии из… США", - сказал Йоргенсен. "Они действительно были нашими друзьями, и я надеюсь, конечно, что мы продолжим быть друзьями".