Выбирайте наложенный платеж. В киберполиции дали советы для онлайн-шопинга

Накануне праздников ассортимент мошенников "пополняется" подарками и украшениями.

Выбирая в интернете подарки для своих близких стоит помнить, что мошенники пытаются максимально замаскироваться под добросовестных продавцов. На своих ресурсах размещают яркие фото товаров, пишут положительные фейковые отзывы, живо консультируют потенциальных заказчиков, соблазняя их привлекательными ценами и акционными скидками.

Основная цель злоумышленников - убедить покупателей осуществить полную или частичную предоплату. После этого продавцы перестают выходить на связь, а жертва не получает оплаченный товар или услугу.

Другой популярной мошеннической схемой является фишинг - создание фейковых клонов популярных интернет-магазинов. Злоумышленники убеждают граждан перейти по фишинговой ссылке для оплаты товара. Вводя платежную информацию на сайтах-двойниках, покупатели фактически передают данные банковской карты аферистам. Используя их, мошенники присваивают деньги со счетов граждан.

Киберполиция рекомендует придерживаться следующих советов для безопасного шопинга в Интернете:

Покупайте и платите только на проверенных ресурсах.

Почитайте отзывы о продавце и узнайте историю работы интернет-магазина.

Не переходите по сомнительным гиперссылкам.

Оплачивайте деньги после получения товара.

Без крайней необходимости не сообщайте никому данные своей банковской карты.

Заведите отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга.

При покупке на платформе объявлений, обсуждайте детали сделки только в чате этой платформы.

Если же информация о банковской карте разглашена, обратитесь в банк и заблокируйте карту.