Рясні зливи і зсуви в Бразилії: 56 людей загинули, близько 4 тисяч позбулися даху

Щонайменше, 56 людей загинули і 25 бразильців отримали поранення в північно-східному бразильському штаті Пернамбуку через проливні дощі в минулі вихідні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Ще близько 60 людей зникли безвісти й 25 отримали поранення. Також понад 3900 людей втратили свої будинки через руйнівні зливи. Деякі зі смертей були викликані зсувами в районі Великого Ресіфі. У самому місті Ресіфі відкрилися школи для розміщення переміщених осіб.

В останні дні північний схід Бразилії страждає від виключно великої кількості опадів. У деяких районах за 24 години випала місячна норма. Сильні дощі неодноразово обрушувалися на Бразилію в останні місяці. У грудні через зливи в сусідньому штаті Баїя прорвало дві греблі, в результаті чого загинули десятки людей і були затоплені цілі вулиці.