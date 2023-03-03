Не обсуждаем, а планируем: Макеев приветствовал решительность Германии в помощи Украине

Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет издание, сначала Германия неохотно предоставляла Украине тяжелое вооружение во избежание эскалации конфликта, однако уже в январе Берлин согласился послать танки Leopard и заявил о намерении работать с союзниками, чтобы увеличить поставки.

"Что изменилось за последние несколько месяцев, так это то, что мы не просто обсуждаем текущую повестку дня, а стратегически планируем в соответствии с тем, что нужно и что может быть предоставлено. Сейчас нет больше оправданий, а есть факты, о которых мы говорим" , - сказал посол Украины Алексей Макеев.

По словам Макеева, сегодня Украина больше всего нуждается в ПВО, боевых танках, артиллерии и боеприпасах. Последние необходимы для того, чтобы уничтожить российские цепи поставок.

Как пояснил посол, Киев не подталкивает Германию к отправке истребителей, даже если она обсуждает возможные их поставки с другими союзниками.

"Мы обсуждаем с союзниками то, что нам нужно, очень четко и содержательно. До этого момента я не получал от нашего министерства обороны никакого запроса на определенный тип самолета, который есть в Германии", - сказал он.

Также Украина приветствует дискуссии о предоставлении гарантий безопасности для ее послевоенного будущего. Макеев добавил, что они не ведутся для того, чтобы убедить Киев ослабить свою позицию по отношению к России.

"Лучшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО. Поэтому для нас важно, чтобы Россия была лишена возможности вести войну где угодно по соседству после того, как Украина выиграет эту войну", - сказал Макеев.