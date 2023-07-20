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Обсудили "зерновое соглашение". Зеленский провел первый разговор с премьером Эфиопии

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений телефонный разговор с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али. Они обсудили "зерновое соглашение".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

Зеленский напомнил, что в рамках Черноморской зерновой инициативы Украина отправила в Эфиопию около 300 тысяч тонн продовольствия. Дополнительно еще 90 тысяч тонн зерна отправлено в рамках других инициатив.

"Украина до сих пор готова оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности. А также заинтересована развивать двусторонние отношения с Эфиопией в отраслях безопасности, цифровизации и других", - заявил Зеленский.

Кроме этого, были обсуждены односторонний выход России по Черноморской зерновой инициативе, незаконная блокировка судоходства, обстрелы портовой и энергетической инфраструктуры Украины.

Также был поднят вопрос подготовки к Глобальному саммиту мира. Зеленский пригласил премьер-министра Эфиопии посетить Украину.

Президент считает, что сейчас необходимо создать площадку для диалога со странами Африки: "Голос Эфиопии, Африканского Союза, всей Африки очень важен для нас".

Россия вышла из "зернового соглашения"

После выхода из "зернового соглашения" страна-оккупант заявила, что якобы сочтет вовлеченными в войну все страны, под флагами которых суда направят в украинские порты. В частности, она пообещала топить их. Украинское военное руководство, со своей стороны, пригрозило аналогичными шагами против России.

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