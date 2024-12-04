Обсудили помощь в восстановлении Киева: Кличко встретился с мэром Парижа

Виталий Кличко поблагодарил госпожу мэра за помощь во время войны.

"Вы уже в пятый раз за время полномасштабной войны посещаете Киев. Увлекаюсь вашей смелостью и благодарю за такую ​​поддержку и дружбу. Мы помним, что ваш первый визит прошел в апреле 2022 года. Тогда наши города подписали Соглашение о дружбе и сотрудничестве. Важным свидетельством партнерства со стороны Парижа стало знаковое событие 2022 года, когда городской совет французской столицы единогласно проголосовал за предоставление Киеву статуса почетного гражданства. Этим отличием, которое впервые присудили Киеву, Париж подтвердил настоящую дружбу со столицей государства, которое борется за свою свободу", – отметил Виталий Кличко.

Он также напомнил, что в прошлом году в День независимости Украины в центре Парижа вместе с Анн Идальго открыли Киевский сквер как символ поддержки французским народом борьбы украинцев за свободу и европейские ценности.

"Во время недавнего визита в украинскую столицу, в марте этого года, вручил Идальго отличие Киевского городского головы – нагрудный знак "При содействии обороне Киева". Ведь с начала полномасштабной войны мэрия Парижа направляла Киеву гуманитарную помощь. В частности, генераторы и другое оборудование, которое крайне необходимо. Чтобы мы могли снабжать объекты критической инфраструктуры энергией при отключении света. Потому что нам нужно пережить сложную зиму – удержать хозяйство мегаполиса, предоставлять сервисы жителям, обеспечивать жизнедеятельность города", – сказал Кличко.

Мэр украинской столицы также поблагодарил Анна Идальго за готовность помогать в восстановлении Киева.

"Уверен, что Киев и Париж и дальше продолжат эффективное сотрудничество и будут реализовывать общие взаимовыгодные проекты в разных сферах. Нам тоже нужно будет восстанавливать Украину. И я благодарен за готовность Парижа помогать в этом!", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился с мэром Вильнюса Валдасом Бенкунскасом. Обсудили сотрудничество в экономической и культурной областях, а также участие Вильнюса в восстановлении украинских городов и поселков.