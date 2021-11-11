Забезпечили третій термін. У Китаї прийняли резолюцію, що зміцнює владу Сі Цзіньпіна

Центральний Комітет Комуністичної партії Китаю затвердив резолюцію, що підвищує статус Сі Цзіньпіна. Документ ставить його в один ряд з Мао Цзедуном і Ден Сяопіном, а також забезпечує можливість третього терміну на посаді китайського лідера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними видання, резолюція про "досягнення та історичний досвід" партії з моменту її заснування 100 років тому була прийнята після 14-денного закритого засідання. У ньому брало участь понад 300 вищих керівників Центрального комітету КПК.

Резолюція закріплює роль Сі Цзіньпіна в історії Китаю і прирівнює за значенням до попередніх лідерів країни - Мао Цзедуну і Ден Сяопіну.

На думку експертів, головною метою прийняття цієї резолюції стало зміцнення влади Сі Цзіньпіна напередодні XX з'їзду КПК, на якому його можуть переобрати на третій термін.